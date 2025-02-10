ハウス食品が、新商品「カレーでニクる。」を2月10日、新発売。同社のレトルトカレーシリーズの中で、史上最大の肉量が入った新商品で＜牛肉＞と＜豚肉＞の2種類が登場しました。内容量は160グラムで＜牛肉＞には50グラムの牛肉、＜豚肉＞には55グラムの豚肉が入っています。通常のレトルト加熱殺菌では、肉の風味が抜けてしまったり、うまみや香りがソースに逃げるため、肉のそしゃく中に味が物足りなくなってしまうという