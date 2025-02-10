「サムスンのギャラクシーＳ２５に独占供給し、中国メーカーもわれわれのチップを使う」。スマートフォンのチップセット供給１位である米クアルコムが昨年１０〜１２月期に過去最大の半導体実績を上げた。人工知能（ＡＩ）スマホ時代に部品価格が上がり、クアルコムの独走が続き、製品差別化と収益性の面でサムスン電子の悩みが深まっている。◇スマートフォン低成長に、クアルコムは歴代級実績クアルコムは５日、昨年１０〜１２月