長春郵便局税関が押収した象牙製品と赤サンゴ製品。（長春＝新華社配信）【新華社長春2月10日】中国吉林省長春税関は、管轄下の長春郵便局税関がこのほど、象牙と赤サンゴで作られた絶滅危惧種の野生生物製品計24点を押収したと明らかにした。国外からの郵便物の画像検査で3点の郵便物に異常が見つかり、開封検査で象牙製品とみられる23点（計1854グラム）と赤サンゴ製品とみられる1点（91グラム）を発見し、押収した。長