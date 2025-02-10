フランス海軍が10日、公式X（旧ツイッター）を更新し、海上自衛隊、米海軍との共同訓練「パシフィック・ステラー2025」の様子を伝えた。 【写真】ラファール、F/A-18、F-35が空中でランデブー 米空母「カール・ビンソン」を見つめるフランス兵、海自の護衛艦「かが」、さらに戦闘機のラファール、F/A-18、F-35の“3ショット”も掲載した。フランス大使館のXも海軍の投稿を引用し「自由