湘南ベルマーレFW鈴木章斗が明かした10番を選んだ理由2025シーズンのJ1開幕イベントが2月10日に都内で行われ、湘南ベルマーレからは、昨シーズン10得点を挙げたFW鈴木章斗が出席した。今季から10番を背負うことになった鈴木は、ストライカーの象徴である9番を背負う選択肢もあったが、10番を選んだ理由について言及した。10番のユニフォーム姿を見せた鈴木は「まだ実感はあまり沸いていないですけど、試合が始まったら、この番