１０日、ゴールして喜ぶ日本の山下陽暉（右）と宇田崇二。（亜布力＝新華社記者／連振）【新華社ハルビン2月10日】中国黒竜江省ハルビンで開催中の第9回冬季アジア大会は10日、スキー・クロスカントリー男子10キロフリーが行われ、日本の山下陽暉が金、宇田崇二が銀メダルを獲得した。１０日、ゴールして優勝を喜ぶ日本の山下陽暉。（亜布力＝新華社記者／連振）１０日、試合に臨む日本の山下陽暉。（亜布力＝新華社記者／