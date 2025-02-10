私たちが納めた税金の使い道である県の「来年度当初予算案」が発表されました鈴木知事が就任後初の当初予算案。その中には、「スタートアップ支援」など「康友カラー」が反映された事業も盛り込まれました。（ 鈴木知事）「スタートダッシュ予算と命名させていただきました」10日、鈴木県政となって、初めて発表された2025年度の当初予算案。一般会計の総額は、1兆3723億円で、前年度から563億円増え「過去最大