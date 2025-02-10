舟形町で、ライトアップされた雪原を見ながら食事を楽しめるイベントが始まりました。3月9日までの1か月間、毎日開かれます。点灯「3、2、1、スタート！おぉ～拍手」このイベントは、舟形町の観光物産協会が冬の誘客につなげようと開催しました。8日の点灯式では、雪原の木々が青や赤、緑など様々な色で幻想的にライトアップされました。会場近くの飲食店ではイベント期間中、ランチメニューが特別に夜も提供さ