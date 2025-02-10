タレントの稲村亜美（29）が10日、自身のインスタグラムを更新。ヤクルトの沖縄・浦添キャンプを訪れたことを明かした。ストーリーズに元監督で今キャンプでは臨時コーチを務める真中満氏との2ショットをアップすると、「ヤクルトキャンプへカヌレの差し入れを真中さんちゃんとコーチの顔してました」と記した。さらに「古田さんにも会えました」と同じく元監督で臨時コーチの古田敦也氏との2ショットも投稿。さらに「