10日午後3時半ごろ、松本市美須々の住宅で火事がありました。現在、消防による消火活動が続いています。大きな音を立てて2階部分が崩れた住宅。10日午後3時半ごろ、松本市美須々の住宅で、「1階部分から煙と炎が見えて、2階へ燃え広がっている」と通行人の男性から消防に通報がありました。これまでにけが人の情報は入っていませんが、逃げ遅れた人がいないか消防などが確認しています。現場はJR松本駅から北北東におよそ3キロ離れ