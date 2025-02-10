盛岡市の医療機器メーカー「東北医工」が、まひが残った片手の指のリハビリに役立つロボット型運動訓練装置「ウーベルト」を岩手大などとともに開発した。錯覚による脳の活性化を促そうと、両手で操作する仕組みを採用したのが特徴で、３月３日に発売予定。早期回復や作業療法士の負担軽減が期待される。（三品麻希子）脳卒中などの脳血管疾患で手指にまひが残った患者は、関節のこわばりや癒着が元に戻らなくなるのを防ぐため