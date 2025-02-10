（髙山基彦キャスター）静岡県の2025年度当初予算案では様々なお金の使い道が示されましたが、鈴木知事は県の「財政状況」が非常に厳しいことを重ねて強調しました県の財政は2025年度は県税や、賃金の上昇などによって地方消費税が増え、税収は2024年度より475億円も増える見込みです。それにも関わらず、財源不足額は550億円に上る見込みで、財源不足は3年連続で500億円を超す状況になっています。不足の要因としては