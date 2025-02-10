津南醸造は、世界有数の豪雪地といわれる新潟県津南町の雪と、日本酒720ml×3本を詰めた「郷雪(ごうせつ)セット」を、2月1日(土)より冬季数量限定にて発売。冬には3〜4mもの雪が降る山奥で、地元の米と水だけで静かに酒を醸す津南醸造から、お酒だけでなく雪の恩恵も感じられるよう、日本酒3本を蔵に降り積もった雪に詰めて届ける。「郷雪セット」について新潟県津南町は日本有数の豪雪地域で、少ないときでも2m、多いときには4mも