「譲渡担保」に関する新法案の要綱を受け取る鈴木法相（左）＝10日午後、法務省オンラインのみの「バーチャルオンリー株主総会」を開催する要件の緩和などを柱とした会社法の改正が10日、法制審議会に諮問された。法制審はまた、融資の際に不動産だけでなく設備や在庫を担保にする「譲渡担保」に関し、新法案の要綱を答申。商慣習として定着する仕組みを法的に裏付ける。法務省は今国会に法案を提出する方針。現行の会社法では