困窮家庭から大学進学を目指す受験生は、受験料や入学後の学費、生活費など経済的な不安を抱えている。中でも受験のための塾や予備校が少ない地域では、いっそう厳しい状況に置かれるケースが多い。これをうけ、子どもの貧困問題に取り組む認定NPO法人キッズドアでは、神戸市に受験生を支援する新たな学びの場をつくった。困窮家庭の受験生が抱える経済的困難とは「私の兄は、県で１番の高校に通い、東大を目指していましたが、浪