〈「捏造したものは捜査機関以外に事実上想定できない」裁判長の異例すぎる発言を生んだ袴田事件の“闇”〉から続く1966年、静岡県で一家4人殺害事件が起きた。約60年経った2024年、そこで逮捕されて死刑が確定した袴田巌さんが、やり直しの裁判で静岡地裁に無罪を言い渡された。【画像】袴田さんを犯人扱いするような談話を発した検事総長判決に際しては、当初から疑惑の目が向けられていた物証について「犯行時の着衣として