ファイティングイーグルス名古屋は、2月19日(水)8:45〜10:25、オフィシャルスポンサーのKINTO、愛知県西警察署協力のもと「バスケ選手と学ぶ交通安全教室 by KINTO」を実施。名古屋市立城西小学校の6年生を対象に、名古屋市立城西小学校体育館で行われる。名古屋市立城西小学校の6年生約70名を対象に実施2024年より実施されている「ファイティングイーグルス×KINTO FAN FUN プロジェクト」の第2弾として、「バスケ選手と学ぶ交通