在籍する西南学院大で開かれたサイン会であいさつする鈴木結生さん＝10日午前、福岡市小説「ゲーテはすべてを言った」で第172回芥川賞の受賞が決まった現役の大学院生、鈴木結生さん（23）の受賞記念サイン会が10日、在籍する西南学院大（福岡市）の教室で開かれた。大学によると、1月の受賞決定後に学内で行われる初のイベント。鈴木さんは「励まされ幸せな気持ちになった」と笑顔を見せた。学生や教職員ら約60人が長い列をつ