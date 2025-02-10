地域政党「再生の道」の石丸伸二代表が、去年の東京都知事選に出馬した際のライブ配信業者に支払ったキャンセル代について、公職選挙法違反の疑いがあるとして10日、市民団体が東京地検に刑事告発しました。市民団体は10日、公職選挙法違反の疑いで石丸伸二氏を東京地検に刑事告発しました。告発状によりますと、石丸氏が去年7月の東京都知事選に出馬した際のYouTubeでのライブ配信をめぐり、東京都の選管に提出した選挙運動収支報