おととし、和歌山市で岸田前総理の演説会場に爆発物を投げ込んだとして殺人未遂などの罪に問われている木村隆二被告（25）の裁判で、今月10日、検察は懲役15年を求刑しました。一方、弁護側は「加害目的や殺意があったというのは認めがたい」「懲役3年で本人の更生を助けたい」と述べました。判決は19日に言い渡されます。