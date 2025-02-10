K-POPガールグループILLIT（アイリット）の日本人メンバーMOKAとIROHAが、2月10日に東京都内で開催された「ラ ロッシュ ポゼ トーンアップUV アンバサダー就任発表会」に出席した。アンバサダーに選ばれたことについて、MOKAは「光栄に思っています。小さいころから『ラ ロッシュ ポゼ』を愛用していたので、とても嬉しいです」とコメント。IROHAも「私も肌が敏感なときに『ラ ロッシュ ポゼ』を使っていたので、アンバサダーにな