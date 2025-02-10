トキエアは、タイムセールを2月11日正午から16日まで実施する。対象路線と片道最低運賃は新潟〜札幌/丘珠線が7,700円、新潟〜名古屋/中部線が7,000円。旅客施設使用料が別途必要となる。搭乗期間は3月30日から5月31日まで。座席数限定でウェブサイトからの予約のみ対象となる。対象運賃はトキトク。