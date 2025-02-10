クラブメッドは、「Kids Stay Free（キッズ ステイ フリー）」キャンペーンを2月5日から3月5日まで実施している。昨年に引き続き実施し、今年はアジアとモルディブのクラブメッド・リゾートが対象となる。早割りキャンペーンやラストミニッツ割引との併用ができる。対象となるのは、バリ、ビンタン、チェラティンのリゾートへの3泊以上の予約で、大人2名につき4〜11歳の子供1名の宿泊料金が無料となる。宿泊期間はは2月5日から5月1