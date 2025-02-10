10日、愛知県稲沢市の国府宮で行われている「国府宮はだか祭」。祭りの主役「神男」が難関の楼門をくぐりました。この後、儺追殿を目指して進みます。 【写真を見る】【速報】国府宮はだか祭 神男が難関の「楼門」を通過して境内へ 祭りはクライマックスに突入 愛知・稲沢市 祭りはクライマックスに突入です。 【国府宮はだか祭】愛知県稲沢市の尾張大國霊神社（通称・国府宮）で1200年以上続く祭で「天下の奇祭」とも言われま