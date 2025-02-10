終始、無言で裁判所から去った水原被告。彼をギャンブルの沼に陥れた胴元にも責任追及の声が強まっている。(C)Getty Images現地時間2月6日、米カリフォルニア州の連邦地裁はロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平の元通訳で、銀行詐欺罪などに問われていた水原一平被告に実刑判決を言い渡した。下されたのは検察側の求刑通りとなる4年9か月の禁錮刑と、大谷への約1700万ドル（約26億円）の賠償命令となった。【動画】明るみになっ