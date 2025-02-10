9日午後、金沢市内のコーヒー専門店で商品を盗み逃走を図った上、声をかけた女性店員などに暴行を加えたとして、金沢市の72歳の男が逮捕されました。事後強盗の疑いで現行犯逮捕された職業不詳の72歳の男は、9日午後2時ごろ、金沢市内のコーヒー専門店で陳列されていた商品を盗み逃走する際、追いかけてきた30代の女性店員の腹を蹴ったほか、止めに入った通行人の40代男性の顔を殴るなどの暴行を加えた疑いが持たれています。女性