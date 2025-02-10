太陽ホールディングスは、「ストリートファイターリーグ：Pro−JP 2024」のトップパートナーおよび世界大会となる「ストリートファイターリーグ：ワールドチャンピオンシップ2024」の賞金スポンサーとして協賛している。今回、世界大会が大相撲の聖地、日本の「両国国技館」で開催されることを記念し、2月7日から3月9日までの間、「ストリートファイター6」とコラボしたチョコレートとアクリルキーホルダーのセットを、特設ECサイ