「ほたて日和監修 至福の塩ラーメン」ファミリーマートは、継続して取り組んでいる5つのキーワードの1つである「『あなた』のうれしい」の一環として、プライベートブランド「ファミマルKITCHEN」初となる、東京都千代田区に店舗を構える「Tokyo Style Noodle ほたて日和」監修による「ほたて日和監修 至福の塩ラーメン」を2月11日から関東地方のファミリーマート約4800店で発売する。「Tokyo Style Noodle ほたて日和」は2022年に