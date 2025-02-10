ファンケルとツルハホールディングス（以下、ツルハグループ）の共同開発ブランド「セラアクア」から、2月16日に日やけ止めエッセンス「セラアクア シールドバリアエッセンスUV＜医薬部外品＞」（容量：35g）を、全国のツルハグループ店舗で順次発売する。国内最高値（2025年2月時点）の日やけ止め効果に加え、美白有効成分と透明感を上げる成分を配合し、効率的にシミを予防して澄んだ肌色に整える日やけ止めエッセンスとなってい