「ルックプラス トイレのまるごと除菌消臭くん煙剤」ライオンは、銀イオンの煙が、壁や換気扇、タンク裏など掃除が行き届かない場所まですみずみにいきわたり、トイレをまるごと除菌して、新たなニオイを生ませないトイレ用くん煙剤「ルックプラス トイレのまるごと除菌消臭くん煙剤」を、4月9日から発売する。銀イオンの煙が、ニオイ発生の原因となる菌（以下、ニオイ菌）をトイレまるごと除菌する「ルックプラス トイレのまるご