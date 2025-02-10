王子ネピアは、今回ティシュやトイレットロールをはじめとする家庭紙製品を値上げする。昨年に価格改定を実施した後も、原燃料コストや物流費の上昇が続いており、同社の家庭紙事業を取り巻く環境は厳しい状況が続いている。また、これからの企業経営に求められるサプライチェーン全体の権利保護、環境負荷低減、物流問題への対応、人件費の増加など、社会的な責任を果たすための費用負担も増大しており、同社としては事業構造の転