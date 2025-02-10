オランダのフェイエノールトでプレーする日本代表FW上田綺世。昨年に日本代表で決めたゴール数は、南野拓実と並びトップだった（7得点）。その上田は、2022年にモデルの由布菜月さんと結婚し、愛犬とともに海外生活を送っている。2人は、結婚3周年を祝う2ショット写真をSNSに投稿をしており、話題になっている。上田が「3rd wedding anniversary」と投稿すると、久保建英や元ライバルFWサンティアゴ・ヒメネス（フェイエからミラン