がんに罹患していたことを明かしていた、ITジャーナリストの三上洋さんが、自身のブログを更新。退院し、仕事復帰したことを報告しました。 【写真を見る】【がん闘病】三上洋さん退院・仕事復帰を報告『お先真っ暗だったけど、治療が順調に進み、かなり明るい希望が見えてきた』三上洋さんは「がん治療で2025年1月末から入院しておりましたが、2/7に退院しました。治療はまだ続きますが、体調もよく医師のすすめもあって