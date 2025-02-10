1st写真集『もう、好きでしょ？』を発売した草地稜之 ダンス&ボーカルグループ「ENJIN」のメンバー、RYONOこと草地稜之の1st写真集『もう、好きでしょ？』が2月14日(金)に発売される。HOMINISでは草地稜之にインタビューを敢行。写真集への思いやこだわり、今後の活動への思いなどを語ってもらった。──写真集のお話を受けての心境を教えてください「写真集は、僕の中で有名な方がやるものという印象だったので、うれし