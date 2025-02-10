北海道根室市で2月10日、クマの足跡が発見されました。警察などが注意を呼びかけています。クマの足跡が見つかったのは、根室市西和田地区の東四番沢川付近の林道です。10日午前6時ごろ、漁業関係者がクマの足跡を発見しました。 根室市によりますと、足跡は12～13センチで、これまでにクマによる被害の報告などはありません。この林道は、一般の人は入れないように鍵がかけられた場所ですが、林道の先には漁場があり、漁