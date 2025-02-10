くじ引きで生きた牛が当たる防府天満宮の牛替神事。ことしは防府市に住む男性がおよそ9万9000枚のくじの中から見事当選し10日、子牛が引き渡されました。ことしの神牛が当選したのは防府市に住む田村直弘さん(78)です。節分に行われるくじ引きで生きた牛が当たる防府天満宮伝統の牛替神事。ことしのくじの当選確率は9万9000分の1でした。田村さんは毎年牛替神事のくじに参加しているということでことしは7枚購入し、そのうちの一枚