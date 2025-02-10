去年、異常な物価高騰で「ニセコバブル」とも呼ばれた北海道のニセコ。今年も取材してみると、その状況に変化が。何が起きているのでしょうか。去年2月、世界的なスキーリゾートとして名高い北海道ニセコでは。記者「見てください。カツカレーが3200円です」カツカレーが3200円、屋台の天ぷらそばが3500円、味噌ラーメンも2500円と、目を疑う価格が。しかし、観光客からは…オーストラリアより「オーストラリアより少し安くて手ご