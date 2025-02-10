雪崩が起きた県道で再び雪崩が発生し、約40人が孤立状態となっています。今シーズン最強・最長寒波はピークを過ぎましたが、今週は降り積もった雪による雪崩に注意が必要だといいます。福島市で起きた雪崩は一体なぜ発生したのか、そして、危険な場所はどういった場所なのか詳しく見ていきます。10日午後4時10分時点で、北海道から日本海側沿いや四国など広い範囲でなだれ注意報が出ています。そして、福島市の土湯温泉町の県道で