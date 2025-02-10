全国で美容クリニック「TCB東京中央美容外科」を100院以上展開する医療法人などが、およそ8億円の申告漏れを指摘され、およそ9億円の追徴課税を受けていたことがわかりました。追徴課税を受けたのは、「TCB東京中央美容外科」を運営する医療法人社団「メディカルフロンティア」などです。関係者によりますと、「メディカルフロンティア」などは、全国でTCBグループのクリニックを運営する院長の一部について、個人事業主として確定