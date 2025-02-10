赤ちゃんに深刻な症状を起こす可能性のあるウイルスの全国的な調査が始まりました。厚労省などによりますと、去年8月以降、生まれて間もない赤ちゃん3人が急性肝不全などを発症し、その後、死亡するケースがあり、いずれも「エコーウイルス11型」というウイルスが検出されました。感染しても多くの場合が無症状ですが、赤ちゃんはまれに重い症状を起こし、亡くなる場合もあるということです。