韓国の情報機関・国家情報院（国情院）は10日までに、北朝鮮が昨年、ロシア各地の建設現場に数千人の労働者を派遣したことを確認したと明らかにした。北朝鮮による海外への労働者派遣は国連安全保障理事会の制裁決議違反にあたり、韓国政府などは状況を注視している。韓国政府関係者は、ロシアではウクライナ侵攻の長期化に伴って多くの若者が軍隊に取られ、労働力不足が起きていると指摘。一方の北朝鮮にとっても、労働者の派