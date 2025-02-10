【モデルプレス＝2025/02/10】フジ・メディア・ホールディングスは2月10日、「社外関係者向け第三者委員会専用ホットライン」を設置したことを報告した。【写真】深夜2時半まで続いたフジ会見 怒号飛び交う◆フジテレビ「社外関係者向け第三者委員会専用ホットライン」設置フジテレビ第三者委員会は、1月23日に株式会社フジ・メディア・ホールディングス、及び株式会社フジテレビジョンにより設置。この日の発表では、現在問題とな