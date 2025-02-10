Hyunjoo JinTony Munroe[ソウル/シンガポール １０日 ロイター] - トランプ米大統領が９日、米国に輸入される全ての鉄鋼・アルミニウムへの２５％の関税を１０日に発表すると明らかにしたことを受けて、業界に動揺が広がっている。アジアの鉄鋼メーカーは価格や収益性への影響を懸念。物価上昇や経済活動の縮小につながるとの声も出ている。米政府と米鉄鋼協会のデータによると、米国への鉄鋼輸出が多いのはカナダ、ブラジル