[１０日 ロイター] - 半導体受託生産の世界最大手、台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）は１０日、第１・四半期の売上高について、ガイダンス（２５０億─２５８億ドル）の下限近くになるとの見通しを示した。１月下旬に台湾南部を襲った地震で１億６１００万ドルの影響を見込んでいるという。同社は、地震により一部の半導体ウエハーを廃棄したものの、生産設備に構造的な被害はなく、通常と変わらず操業が再開していると説明。生産