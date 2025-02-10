白石興二郎さんと杉田敏先生の特別対談を公開！ 読売新聞社で政治記者として活動した後、同紙の論説委員、論説委員長を経て、同社社長、次いで会長を務めた白石興二郎さん。昭和から平成、令和へと移り変わる中で、政治の変遷を見つめ、報道の第一線で活躍しました。さらにその後、スイス兼リヒテンシュタイン大使に転身。外国語学習の必要性から、読売新聞社における渡邉恒雄さんの人物像まで、多岐にわたり語っていただきました