三重県津市で去年3月、当時79歳の父親をナイフで刺して殺害した罪に問われている49歳の男の初公判が2月10日、津地裁で開かれ、男は起訴内容を認めました。検察は「ギャンブルで金を使う父親に殺意を抱いた」と指摘しました。津市の無職・猪又篤被告(49)は、去年3月、自宅の脱衣所で父・弘一さん(当時79)の首や胸をナイフで刺し、殺害した罪に問われています。10日、津地裁で開かれた初公判で、猪又被告は起訴内容を認め、検