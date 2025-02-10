美しい「Z」をステージアで再現日産グループで自動車整備専門学校の日産・自動車大学校は、2025年2月7日から9日まで開催されたカスタムカーショー「大阪オートメッセ2025」で、カスタムカー「Z Lealia（Zリーリア）」を展示しました。1月に開催の「東京オートサロン2025」で初公開されたカスタムカーですが、どのようなクルマなのでしょうか。日産京都校の学生による「Z Lealia（Zリーリア）」日産・自動車大学校では毎年