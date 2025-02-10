芸能界を引退したタレント・中居正広氏がメインキャスターを務めていたテレビ朝日系「中居正広の土曜日な会」（土曜・前１１時半）の後番組として、４月期から「ワイド！スクランブル」を放送することが、１０日、分かった。平日に放送されている「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金・前１０時２５分）の土曜版となる。同局関係者によると、大下容子アナウンサーは出演せず、別の同局アナがメインとなる方向という。同