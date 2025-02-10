将棋の藤井聡太七冠＝竜王、名人、王位、王座、棋王、王将、棋聖＝が１０日、ＮＨＫ杯収録で勝利し、公式戦通算４００勝を達成した（未公開の対局結果を含む）。１４歳だった２０１６年１２月２４日に加藤一二三九段とのデビュー戦に勝って以来８年。２２歳６か月での４００勝到達は羽生善治九段の２３歳４か月を塗り替えて史上最年少となった。４００勝達成に藤井は「勝ち数は基本的には積み上がっていくものになるので、本