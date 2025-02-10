８日、「渤中２６−６」油田第１期プロジェクトの海上作業プラットフォーム。（ドローンから、天津＝新華社配信／杜鵬輝）【新華社天津2月10日】世界最大の変成岩油田、中国渤海海域の「渤中26-6」油田は7日、第1期プロジェクトの生産を開始した。石油大手、中国海洋石油集団の天津分公司が発表した。プロジェクトは1期と2期に分かれ、今回生産を開始した第1期は中心処理プラットフォーム1基と無人坑口プラットフォーム1基から